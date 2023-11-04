Отправилась в Тверь! Зачем Алла Пугачева катается по России?

Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева отправилась из Москвы в Тверь, сообщает Telegram-канал SHOT. Rolls Royce артистки сняли на въезде в город.

По данным источника, певица едет в направлении Петербурга. Пугачева катается по России, чтобы доехать до церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым, уточнил SHOT.

Также SHOT со ссылкой на окружение артистки рассказал, зачем еще Пугачева приехала в Россию. По информации собеседника, она хочет составить дополнительное завещание и забрать все документы на детей, необходимые для завершения процесса переезда на Кипр.

По данным SHOT, примадонна вернулась в свой особняк в подмосковной деревне Грязь утром в пятницу, 3 ноября. Пугачева без мужа и детей пересекла российскую границу через пограничный переход в Псковской области.