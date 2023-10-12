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14:10, 12 октября 2023
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Бывшая жена Максима Виторгана назвала отличия коренных москвичей от некоренных

Бывшая жена Максима Виторгана назвала отличия коренных москвичей от некоренных

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Основные отличия коренных москвичей от некоренных назвала в беседе с «Москвич Mag» 60-летняя известная российская актриса, бывшая жена актера Максима Виторгана и мать двух его детей Виктория Верберг. Она пояснила, что сама является коренной жительницей столицы.

«Некоренной москвич — человек, который считает, что ему удалось присвоить, как ему кажется, это высокое звание. Слишком кичится этим, пихает впереди себя эту разницу между ним и остальным миром», — сказала артистка.

Настоящего жителя Москвы Верберг назвала человеком интеллигентным, умным, спокойным и неспешным. Говоря о коренном столичном жителе, актриса описала опрятную старушку, одетую в винтажные каблуки и вязанный воротник.

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