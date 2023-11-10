«Здесь так общаются все!» Переехавший в Неаполь москвич назвал главные отличия итальянцев от россиян

Главные отличия итальянцев от россиян назвал в интервью «Мосленте» переехавший в Неаполь московский диджей Петр.

«В Италии никто не заморачивается на тему фамильярности. В Москве, если ты придешь в ресторан и скажешь официантке "Привет, красотка!", на тебя как минимум странно посмотрят. В Италии это нормально, здесь так общаются все. Вообще итальянцы более расположены к контакту и общению, чем москвичи», — заявил он.

Москвич отметил, что итальянские женщины гораздо терпимее к доходу мужчины, нежели москвички. Они не делают акцент на деньгах, для них гораздо важнее, как мужчина выглядит и какую энергию излучает.

«Если в Москве принято, что мужчина знакомится с девушкой, то в Италии совсем не так. Чаще всего итальянки сами подходят знакомиться к понравившемуся молодому человеку», — добавил Петр.

По словам собеседника издания, в целом итальянцы очень необязательные: абсолютно всем им наплевать на сроки, дедлайны и соблюдение договоренностей.

Ранее «крепкую» привычку москвичей назвал популярный актер, уроженец Костромы Даниил Воробьев.