22:00, 31 октября 2023
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Откровенное видео! Нюша выставила прелести напоказ
© Кадр: @nyusha_nyusha
Певица Нюша выставила прелести напоказ, опубликовав откровенное видео в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Знаменитость записала селфи-видео в неоновом свете в студии во время проведения съемок. Она надела черный лиф из кожи и пояс из того же материала со вставками. Свой образ она дополнила чокером и серьгами-кольцами. Волосы артистка оставила распущенными и сделала макияж с акцентом на глаза — в технике smoky eyes.
Ранее певица Нюша показала лицо без макияжа.