Откровенное видео! Нюша выставила прелести напоказ

Певица Нюша выставила прелести напоказ, опубликовав откровенное видео в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость записала селфи-видео в неоновом свете в студии во время проведения съемок. Она надела черный лиф из кожи и пояс из того же материала со вставками. Свой образ она дополнила чокером и серьгами-кольцами. Волосы артистка оставила распущенными и сделала макияж с акцентом на глаза — в технике smoky eyes.

Ранее певица Нюша показала лицо без макияжа.