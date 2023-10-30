22:00, 30 октября 2023
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Откровенное видео! 41-летняя телезвезда блеснула ягодицами
© Кадр: @alenavodonaeva
Откровенное видео опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 41-летняя телеведущая Алена Водонаева. В ролике она блеснула ягодицами.
Знаменитость позирует, стоя на коленях на стуле. Надетый задом наперед черный халат распахнут, и не скрывает ягодицы в стрингах.
«Алена царица», «Огонь», «Богиня», «Внешность голливудской актрисы», «Сексуальная», «Это очень красиво», «Секс», «Хороша», «Красотка», «Фигура огонь», — восхитились поклонники.