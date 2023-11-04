10:30, 04 ноября 2023
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Откажитесь от прошлого! Что еще астролог Глоба рекомендует сделать в этот день?
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Рекомендации на день дал астролог Павел Глоба в своем Telegram-канале. Он посоветовал отказаться от прошлого во имя будущего.
«Согласно лунным ритмам, это один из наиболее сильных дней, когда следует проявлять активность в делах и действиях, не бояться жизненных перемен, наоборот, упорствовать в своих планах и целях», — заявил Глоба.
Что еще астролог порекомендовал сделать в субботу, 4 ноября? Посвятить себя семейным и домашним заботам, встретиться с родными и близкими, вспомнить о предках и прошлом.
Ранее Глоба назвал три удачливых знака зодиака.