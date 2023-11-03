Срочно откажитесь от кофе! Названа действительно веская причина

Действительно вескую причину срочно отказаться от кофе назвала эксперт в сфере натурального питания и глава компании по производству пищевых добавок Оливия Амитрано. Ее слова приводит издание Daily Mirror. По мнению эксперта, напиток противопоказан людям в состоянии сильного и регулярного стресса.

«Пытаться успокоиться с помощью кофе — это то же самое, что тушить пожар бензином», — заявила Амитрано.

Специалист пояснила, что кофеин дает заряд бодрости ненадолго, и после того, как он пропадает, состояние подавленности возвращается.

При этом, добавила она, резкий отказ от напитка вызовет еще больший стресс, потому делать это нужно постепенно. Уже через месяц, уточнила эксперт, тяга к кофеину исчезает. Происходит нормализация сна и общего состояния.

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