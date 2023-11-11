Отказались от шапки? Врач предупредил о смертельной опасности такого решения

О смертельной опасности, которая грозит людям, отказавшимся от ношения шапок в холодное время года aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Медик пояснил, что чаще всего из-за отказа от шапки возникает отит, который в последствие может перерасти в менингиг из-за попадания гноя в оболочки головного мозга, а также тромбоз кавернозного или сигмовидного синуса.

Кроме того, отказ от теплого головного убора приводит к переохлаждению глотки и миндлин. Заболевания этих органов также чреваты осложнениями на почки, сердце и суставы, предупредил эксперт. Боль в горле может стать пиелонефрита, ревматоидного артрита, миокардита и эндокардита.