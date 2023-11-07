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10:30, 07 ноября 2023
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«Отбитые наглухо!» Ивлева раскрыла особенности невероятных отношений Собчак с мужем

«Отбитые наглухо!» Ивлева раскрыла особенности невероятных отношений Собчак с мужем

© Фото: Telegram-канал Анастасии Ивлеевой

Посетившая вечеринку по случаю празднования 42-летия телеведущей Ксении Собчак блогер Анастасия Ивлеева высказалась о ее браке с режиссером Константином Богомоловым. Она раскрыла особенности невероятных отношений этой пары.

«Хочу сказать следующее: я в восторге от любви Богомолова и Собчак. Никогда бы не подумала, что скажу это и вообще буду о таком рассуждать в два ночи. Но эти двое определенно придуманы для того, чтобы быть вместе. Искренние и отбитые наглухо», — написала Ивлеева в своем Telegram-канале.

Блогер также назвала отношения Собчак с Богомоловым харизматичными, самобытными и нетипичными.

Ранее Ксения Собчак резко отреагировала на фото дочери известной модели.

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