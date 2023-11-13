Не выдержало сердце. Что случилось с шоуменом Отаром Кушанашвили?

Что случилось с шоуменом и телеведущим Отаром Кушанашвили? Подробнее о состоянии знаменитости рассказал Telegram-канал SHOT.

Сердце Кушанашвили не выдержало переутомления и стресса, сообщила его супруга. Телеведущего госпитализировали с приступом из салона сигар и алкоголя в Москве.

Врачи планировали оставить шоумена в палате интенсивной терапии, однако он подписал отказ от госпитализации. Сейчас Кушанашвили находится дома. В своем Telegram-канале он записал экспрессивное обращение, в котором обещал «похоронить всех, кто распространяет грязные слухи» о его здоровье.

Ранее стало известно, что экстренная медицинская помощь потребовалась режиссеру Александру Митте.