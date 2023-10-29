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05:19, 29 октября 2023
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Что пить от вирусов осенью и зимой? Роспотребнадзор дал ответ

Что пить от вирусов осенью и зимой? Роспотребнадзор дал ответ

© Фото: Drew Jemmett / Unsplash

Что пить от вирусов осенью и зимой? Роспотребнадзор дал ответ.

«Сезон простудных заболеваний в разгаре. Кашель, боль в горле, температура — не самые приятные спутники. Чтобы укрепить иммунитет и избежать ОРВИ, нужно запастись витаминами: А, B, Е, D и, конечно, С, наиболее важным нутриентом в осенне-зимний период», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали россиян пить горячие напитки из фруктов, ягод и даже орехов. Например, полезны облепиховый чай с имбирем, кедровыми орехами, с калиной и лимоном, компот из черной смородины или из фейхоа и айвы, сбитень с брусникой, клюквенный пунш, узвар и сухофруктов с чабрецом и медом.

Ранее врачи развеяли популярные мифы об алкоголе.

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