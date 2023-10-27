Какие напитки спасут от осенней хандры? Нет, не те, о которых вы подумали!

Рецепты спасающих от осенней хандры напитков опубликовала «Москва 24».

Справиться с упадком духа в промозглую погоду поможет горячий шоколад с перцем чили. Для его приготовления понадобятся 400 миллилитров молока, 60 граммов горького шоколада, стручок перца чили, палочка корицы и сахар. Перец нужно разрезать пополам, удалить семечки и хвостик, положить в кастрюлю вместе с палочкой корицы, залить молоком и нагреть, не доводя до кипения. Затем убавить огонь, добавить натертый крупно шоколад и продолжить подогревать напиток, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не растворится. В конце нужно вынуть из кастрюли перец и корицу, разлить шоколад по чашкам и добавить сахар по вкусу. Секрет напитка в том, что перец чили обладает согревающим эффектом, шоколад повышает настроение, а пряный запах корицы дарит ощущение уюта и тепла.

В холодное время стоит пить «золотое» молоко, для приготовления которого нужно всего три ингредиента: молоко (200 миллилитров), вода (сто миллилитров) и куркума (одна столовая ложка). Воду нужно смешать с куркумой и варить на медленном огне восемь минут, постоянно помешивая. В то же время в отдельной емкости надо разогреть молоко. По готовности все это нужно смешать и, по желанию, добавить в чашку с напитком мед и молотый черный перец. Куркума считается мощным противовирусным средством и в целом укрепляет иммунитет.

Еще один вариант спасающего от грусти в хмурые дни напитка — смузи с имбирем и корицей. Кроме них потребуются 200 миллилитров молока, две груши, один банан и столовая ложка меда. Фрукты нужно нарезать на небольшие дольки, а очищенный от кожицы имбирь натереть на мелкой терке. Все ингредиенты смешать и взбить в блендере до однородной массы.