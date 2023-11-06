«От харизмы матери нет ничего» Собчак резко отреагировала на фото дочери известной модели

Телеведущая Ксения Собчак своем Telegram-канале резко отреагировала на новые фотографии дочери известной британской супермодели и актрисы Кейт Мосс.

«От харизмы матери, конечно, нет вообще ничего», — прокомментировала Собчак снимки Лилы Мосс для испанского номера журналаVogue.

В комментариях к публикации мнения пользователей разделились. Одни согласились с телеведущей, другие принялись защищать 21-летнюю Лилу Мосс. «Такое чувство, что просто какую-то первую попавшуюся девчонку с улицы привели на фотосет, причем далеко не самую симпатичную», «А мне нравится ее внешность! Может со временем и мать затмит!» — написали юзеры.