Нет осенней депрессии! Эти продукты спасут от хандры

Продукты-антидепрессанты, спасающие от осенней хандры, назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Врач порекомендовал есть сыр, в котором содержится поднимающая настроение аминокислота триптофан. Кроме того, сыры богаты пробиотиками, благодаря которым организм быстрее справляется с ОРВИ. Аналогичные свойства есть и у других молочных продуктов.

Влияющий на работу мозга гормон мелатонин содержится в вишне и вишневом соке. Его нехватка может вызывать бессонницу, проблемы с сердечно-сосудистой системой и сбои менструального цикла у женщин. Стакан вишневого сока в день поможет крепче спать, а также наладить свои циркадные ритмы, которые напрямую влияют на настроение.

Гинзбург упомянул и другие продукты, положительно влияющие на самочувствие: это индейка, яйца, орехи, бананы, овсянка. А вот заедать стресс сладким доктор не рекомендовал, так как это повышает уровень сахара в крови.

Ранее Гинзбург перечислил продукты для продления жизни.