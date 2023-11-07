08:30, 07 ноября 2023
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От инфекций и простуды! Что необходимо есть осенью?
© Фото: Chandan Chaurasia / Unsplash
Один продукт, который поможет защититься от инфекций и простуды в осенний период в беседе с радио Sputnik назвал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.
По словам эксперта, для поддержания иммунитета необходимо есть необработанную зелень, которая богата полезными веществами, в частности витамином С и антиоксидантами.
Врач порекомендовал добавлять в рацион укроп и петрушку и употреблять их как можно скорее, чтобы зелено не успела потерять полезные свойства.