От инфекций и простуды! Что необходимо есть осенью?

Один продукт, который поможет защититься от инфекций и простуды в осенний период в беседе с радио Sputnik назвал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

По словам эксперта, для поддержания иммунитета необходимо есть необработанную зелень, которая богата полезными веществами, в частности витамином С и антиоксидантами.

Врач порекомендовал добавлять в рацион укроп и петрушку и употреблять их как можно скорее, чтобы зелено не успела потерять полезные свойства.