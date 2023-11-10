Остался должен! Муцениеце выселила бывшего из квартиры и стрясла за это деньги

Остался должен! Актера Павла Прилучного обязали выплатить бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце 26,5 тысячи рублей за выселение себя из ее квартиры, сообщает Telegram-канал Mash.

Муцениеце выписала экс-супруга со своей столичной жилплощади еще весной и решила стрясти с него деньги за судебные издержки. Эта сумма составила 51 тысячу рублей, в суде выплату снизили почти в два раза.

Сейчас актриса планирует взыскать с Прилучного треть его доходов до совершеннолетия их общих детей, 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии. Когда старшему сыну исполнится 18 лет, Муцениеце хочет получать четверть доходов бывшего мужа.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Муцениеце за один рабочий день.