Как избежать самой частой ошибки в отношениях? Отвечает врач-сексолог

Постоянная критика партнера — одна из самых частых ошибок в отношения. Как ее избежать, рассказала врач-сексолог Исайя Маккимми в материале New York Post.

Она ответила читательнице на вопрос, как ей перестать критиковать своего мужа за любую мелочь. По словам женщины, ее супруг — спокойный человек, который замыкается в себе из-за ее нападок. По мнению сексолога, постоянные придирки к партнеру сигнализируют о подавленных сложных эмоциях.

«Возможно вы боитесь, что с мужем нет эмоциональной связи, и вы не знаете, чем он занимается в течение дня. Исследования показывают, что женщины, которые проводят весь день вдали от мужей, склонны более агрессивно разговаривать с ними при встрече», — отметила Маккими. Такое поведение может также говорить о стыде, страхе, печали и даже низкой самооценке критикующего.

Привычка укорять избранника во всем подряд всегда разрушает отношения, подчеркнула врач. Даже если партнер реагирует на это без агрессии, он все равно отдаляется с каждым резким замечанием.

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