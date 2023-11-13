Так не выздороветь! Эта ошибка при приеме лекарств дорого обойдется

Так не выздороветь! Одна частая ошибка при приеме лекарств может дорого обойтись, предупредила терапевт-кардиолог Светлана Мартынова в интервью «Доктор Питер».

Речь идет о завершении приема препарата раньше указанного врачом срока. Не стоит этого делать, даже если вы начали чувствовать себя значительно лучше.

«Отсутствие кашля и других признаков болезни не означает завершение воспалительного процесса. Прерывание лечения может привести к временному улучшению состояния, за которым последует ухудшение с более тяжелыми последствиями для здоровья. Так, например, недолеченный кашель может спровоцировать развитие трахеита или бронхита», — пояснила Мартынова.

Особенно внимательно нужно относиться к схеме лечения антибиотиками. Если слишком быстро бросить их пить, препарат просто не успеет подействовать.

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