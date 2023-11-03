Разделась в 71! Пожилая супруга Оззи Осборна поразила смелым нарядом

71-летняя супруга британского певца Оззи Осборна, телеведущая, писательница и продюсер Шэрон Осборн поразила общественность смелым нарядом. Она вышла на улицу почти раздетой!

Осборн и его жена решили повторить ставший мемом выход Канье Уэста и его новой жены, дизайнера Бьянки Цензори: Оззи оделся во все черное и прикрыл лицо капюшоном, а Шерон оставила на себе лишь колготки телесного цвета и прикрыла грудь подушкой. Фотографиями звездной пары делится Wday.ru.

Журналисты отмечают, что Осборн выглядит не хуже 28-летней Бьянки.