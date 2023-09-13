Ольга Орлова высказалась о целовании детей в губы

О целовании детей в губы высказалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Мое мнение: в губы целуются только мужчина и женщина, которые любят друг друга. Для меня папа, целующий сына или дочь в губы — это странная фигня. С мамой та же ситуация, а про бабушек и дедушек я вообще молчу», — написала Орлова.

Она отметила, что никому не навязывает свое мнение, каждый сам регулирует правила поведения в семье. Однако, на ее взгляд, не стоит нарушать интимные границы ребенка. Телеведущая вспомнила, как в детстве, когда взрослые ее целовали даже в щеку, она всегда вытиралась. Она заметила, что многие дети подставляют для поцелуев голову, потому что не хотят такой степени близости со взрослыми.