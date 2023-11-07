12:00, 07 ноября 2023
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Орешек уже не тот. Деми Мур убита горем после встречи с Брюсом Уиллисом
© Кадр:ABC News / Youtube
Голливудская актриса Деми Мур навестила экс-супруга актера Брюса Уиллиса, звезду фильма «Крепкий орешек», у которого в последнее время прогрессирует деменция. Мур сильно огорчило, что тяжелобольной бывший муж ее не узнал. Об этом сообщает издание Closer со ссылкой на свои источники.
Стало известно, что Мур поддерживает связь с женой Уиллиса, однако она не знала, что страдающий деменцией больной стал чувствовать себя намного хуже.
Ранее фигура 60-летней Деми Мур в купальнике восхитила поклонников.