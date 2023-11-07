Орешек уже не тот. Деми Мур убита горем после встречи с Брюсом Уиллисом

Голливудская актриса Деми Мур навестила экс-супруга актера Брюса Уиллиса, звезду фильма «Крепкий орешек», у которого в последнее время прогрессирует деменция. Мур сильно огорчило, что тяжелобольной бывший муж ее не узнал. Об этом сообщает издание Closer со ссылкой на свои источники.

Стало известно, что Мур поддерживает связь с женой Уиллиса, однако она не знала, что страдающий деменцией больной стал чувствовать себя намного хуже.

Ранее фигура 60-летней Деми Мур в купальнике восхитила поклонников.