Опубликовано видео со свадьбы Риты Дакоты на Бали

Чета организовала торжественную церемонию на берегу океана. Супруги обменялись клятвами и получили благословение от местного монаха. После официальной части Дакота и Белогай пригласили гостей на ужин под открытым небом.

«Столько любви, тепла, добрых слов от друзей. Мы танцевали, просто пока ноги не отвалились», — поделилась впечатлениями певица.

Это не первое свадебное торжество супругов. В этом году Дакота и Белогай узаконили отношения в Москве, а затем обвенчались в православной церкви.