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22:03, 31 августа 2023
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Опубликовано видео со свадьбы Риты Дакоты на Бали

Опубликовано видео со свадьбы Риты Дакоты на Бали

© Кадр: @ritadakota

Певица Рита Дакота и ее супруг Федор Белогай устроили свадебную церемонию на острове Бали. Соответствующее видео артистка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Чета организовала торжественную церемонию на берегу океана. Супруги обменялись клятвами и получили благословение от местного монаха. После официальной части Дакота и Белогай пригласили гостей на ужин под открытым небом.

«Столько любви, тепла, добрых слов от друзей. Мы танцевали, просто пока ноги не отвалились», — поделилась впечатлениями певица.

Это не первое свадебное торжество супругов. В этом году Дакота и Белогай узаконили отношения в Москве, а затем обвенчались в православной церкви.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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