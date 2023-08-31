Опубликовано видео со свадьбы Риты Дакоты на Бали
© Кадр: @ritadakota
Певица Рита Дакота и ее супруг Федор Белогай устроили свадебную церемонию на острове Бали. Соответствующее видео артистка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Чета организовала торжественную церемонию на берегу океана. Супруги обменялись клятвами и получили благословение от местного монаха. После официальной части Дакота и Белогай пригласили гостей на ужин под открытым небом.
«Столько любви, тепла, добрых слов от друзей. Мы танцевали, просто пока ноги не отвалились», — поделилась впечатлениями певица.
Это не первое свадебное торжество супругов. В этом году Дакота и Белогай узаконили отношения в Москве, а затем обвенчались в православной церкви.