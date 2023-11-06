Ни много, ни мало. Уролог назвал оптимальный размер полового органа

Оптимальный размер пениса назвал в материале Men's Health уролог Джошуа Гонсалес, специализирующийся на мужском сексуальном здоровье. По его словам, для того, чтобы удовлетворить партнершу, мужчине хватит длины полового органа в 15 сантиметров.

Эксперт уточнил, что такая длина дает мужчине максимальную свободу в выборе позиций. Расхождения в большую или меньшую сторону не отразятся на качестве сексуальной жизни, уточнил он.

Сексопатолог Лори Миц отметила, что размер гениталий чаще заботит именно мужчин, а не их партнерш. По ее словам, больше всего женщины ценят в мужчинах умение быть заботливыми и знание женской анатомии.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина получил ожог полового органа из-за взрыва зажигалки в брюках.