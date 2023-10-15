Терапевт опроверг пользу лука и чеснока в период простуд

Пользу лука и чеснока в период простуд опроверг в беседе с RT врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов. По его словам, активное употребление этих продуктов не принесет организму пользы.

«Их антимикробные свойства могли бы дать эффект, только если разом съесть целое ведро, чего делать точно не стоит. В остальных случаях это просто хорошая приправа, витаминизированная добавка», — пояснил эксперт.

Врач пояснил, что осенью следует составить правильный рацион, благодаря которому организм получит все необходимое. Это поможет не прибегать к употреблению поливитаминных препаратов и БАДов.