Определены сферы деятельности с самыми быстрорастущими зарплатами

Сферы деятельности с самыми быстрорастущими зарплатами летом 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года определили аналитики сервиса «Авито Работа», передает «Лента.ру».

Больше всего за год увеличились средние зарплаты работающих в сфере образования и науки россиян — до 50,4 тысячи рублей. На втором месте оказалась сфера искусства и развлечений с доходом в 47,1 тысячи рублей, а на третьем — услуги домашнего персонала, где средний заработок достигает 49,4 тысячи рублей.

Работникам курьерской доставки предлагают оклад около 79,7 тысячи рублей, в сфере банков и инвестиций зарплата составляет 48,5 тысячи рублей, у маркетингов и рекламщиков — 52,5 тысячи рублей. Кроме того, в 1,2 раза зарплаты выросли у сотрудников логистической и строительной отрасли.