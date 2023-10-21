Россияне высказались об оплате счета на первом свидании

Об оплате счета на первом свидании высказались российские мужчины и женщины в опросе сервиса русскоязычных знакомств RusDate. Результаты исследования есть в распоряжении «Мосленты.Онлайн».

По эти данным, 68 процентов пользователей из России ответили, что платить должен мужчина, а 32 процента — девушка. Из опрошенных женщин, 82 процента указали, что мужчина должен оплатить счет, 14 процентов выбрали вариант «каждый платит за себя», и только два процента согласились оплатить весь счет самостоятельно.

Кроме того, 78 процентов девушек из Москвы уверены, что оплачивать такси должен именно мужчина, даже если свидание было неудачным.