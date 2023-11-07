Опасный и незаметный! Как не пропустить симптомы рака печени?

Признаки злокачественной опухоли печени перечислил «Газете.Ru» заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер. Он предупредил, что этот орган очень редко болит при раке, поэтому важно не пропустить характерные опасные признаки.

«Чаще всего симптомы появляются на этапе активного роста. А до этого опухоль может быть абсолютно незаметной», — предупредил доктор.

При раке печени пациент худеет, его кожа желтеет, в тяжелых случаях у него развивается лихорадка. В таком состоянии больного уже сложно спасти. Поэтому при скачках веса, изменениях цвета кожи и других необычных симптомах следует пройти УЗИ, КТ и МРТ.

Ранее неочевидный симптом онкологического заболевания назвал врач-терапевт Алексей Хухрев.