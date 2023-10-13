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23:31, 13 октября 2023
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В программе Мясникова назвали опасные сезонные заболевания

В программе Мясникова назвали опасные сезонные заболевания

© Фото: Anastasia Nelen / Unsplash

Опасные сезонные заболевания назвали в программе «О самом главном» с телеведущим Александром Мясниковым. Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, директор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Оксана Свитич рассказала, что этой осенью будут активны COVID-19 И несколько штаммов гриппа.

Речь идет о свином гриппе А, гонконгском варианте А и двух новых гриппах В-типа. Кроме того, ожидаются «смешанные» инфекции, например, одновременный COVID-19 и грипп. Свитич отметила, что свиной и птичий грипп циркулируют среди животных и птиц, однако при мутации вирус может привести к новой эпидемии среди человеческой популяции с летальностью 30-50 процентов.

Сезонные заболевания могут протекать по-разному в зависимости от иммунитета пациента. В некоторых случаях ОРВИ может привести к артриту, менингиту, энцефалиту и другим серьезным недугам. Поэтому Свитич порекомендовала закаляться и не запускать проблемы со здоровьем.

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