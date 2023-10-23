Диетолог перечислила опасные для метеозависимых людей продукты

Продукты, которые могут быть опасны для метеозависимых людей, перечислила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что страдающим из-за изменений погоды людям следует на постоянной основе придерживаться определенной диеты.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин», — сказала она.

Специалист добавила, что также не следует употреблять продукты с добавленным сахаром и изделия из белой муки: такая пища вредит сосудам. Помимо этого, необходимо сократить количество соли в рационе.

Ранее врач предупредила об опасности картошки фри для сердца.