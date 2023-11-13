Не рискуйте жизнью! Эти опасные диеты вас угробят

Опасные диеты, которые могут угробить здоровье, назвал «Вечерней Москве» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Это диета француза Пьера Дюкана и длительное голодание.

Диета по Дюкану заключается в практически полном отказе от углеводов в рационе. Избыток белков приводит к подагре, а также способствует формированию камней в желчном пузыре и почках. Голодание и вовсе может привести к остановке сердца, предупредил Гинзбург. Кроме того, долгое отсутствие еды может спровоцировать язву, гастрит, нервный срыв и анорексию.

Чтобы не рисковать жизнью, врач посоветовал не уходить в крайности. Не нужно постоянно ограничивать себя в еде даже при значительном лишнем весе.

Ранее Гинзбург развеял миф о влиянии еды перед сном на фигуру.