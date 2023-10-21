Названы передаваемые домашними кошками опасные болезни

Передаваемые домашними кошками опасные болезни назвала «Вечерней Москве» ветеринарный врач Татьяна Гольнева. По ее словам, от питомцев можно заразиться лишаем или глистами.

«Заразиться глистами кошка может, даже не выходя на улицу. Например, с остатков грязи на обуви, в которых есть их личинки. Человеку они передаются при уборке туалета или через шерсть питомца», — рассказала доктор.

Кошки также могут быть переносчиками блох, однако эти насекомые не могут поселиться и жить на теле человека. Кроме того, у питомца может быть токсоплазмоз, но риск заразиться им минимален. Самым страшным заболеванием у кошек считается бешенство, которым домашние животные практически не болеют.

Ветеринар напомнила о важности своевременной вакцинации питомцев от вирусных болезней и бешенства. Кроме того, после уборки лотка необходимо всегда мыть руки.

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