Названы опасные для людей старше 40 лет биодобавки

Опасные для людей старше 40 лет биодобавки назвала в своем посте в Telegram-канале врач-гинеколог Екатерина Волкова. Она подчеркнула, что самостоятельно назначать себе препараты без рекомендации специалиста нельзя.

Так, например, популярный витамин С, который часто принимают для поддержания иммунитета, способен вызвать повреждение сосудов. Это может произойти в случае неправильной дозировки препарата.

Омега-3, по словам эксперта, может вызывать снижение свертываемости крови. Его совместное применение с лекарственными препаратами, разжижающими кровь, усиливает эффект последних, пояснила эксперт.

Ухудшением здоровья грозит и необдуманное употребление железа. Гинеколог пояснила, что для назначения такой добавки следует знать точную причину, почему организм не усваивает этот элемент.