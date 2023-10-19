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22:35, 19 октября 2023
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Педиатр предупредила об опасности общественных бассейнов

Педиатр предупредила об опасности общественных бассейнов

© Фото: Briana Tozour / Unsplash

Об опасности общественных бассейнов предупредила в личном Telegram-аккаунте педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.

«Общественный бассейн — это риск гепатита А, ротавируса, дизентерии и других кишечных инфекций, контагиозного моллюска, кожных инфекций, гельминтозов и некоторых вирусов. Главная проблема с младенцами в том, что они находятся в зоне риска тяжелого течения болезней, например, обезвоживания, и не всегда привиты от опасных инфекций», — написала врач.

По словам Левадной, за 45 минут купания взрослый человек заглатывает 1 столовую ложку воды, а ребенок минимум 2,5 ложки. Она отметила, что хлор не убивает микробы моментально, поэтому стоит отказаться от купания, если вода издает резкий запах и в ней находятся малыши без подгузников.

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