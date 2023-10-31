Еще одна опасность стресса. Узнайте о ней и сохраните фигуру

Еще одну опасность стресса назвали 3,1 тысячи россиян, в опросе сервиса «Работа.ру». Узнайте о ней и сохраните фигуру.

Как оказалось, многие граждане справляются с эмоциональным напряжением с помощью еды. Самой частой причиной заедания становится работа. Она волнует 63 процента респондентов. 29 процентов россиян таким образом пытаются забыть о проблемах в личной жизни, а каждый четвертый — о неурядицах в семье. 23 процента едят при плохом самочувствии, а четыре процента — из-за конфликтов с друзьями.

При этом большинство участников опроса — 42 процента — предпочитают есть сладкое. 29 процентов граждан заедают стресс мучными или кондитерскими изделиями, 15 процентов — фруктами, по 13 процентов — чипсами, мясом и рыбой. Дюжина из сотни респондентов любит фастфуд, каждый десятый — сладкие напитки, а восемь процентов — овощи.

Каждый участник опроса мог выбрать несколько вариантов ответов.

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