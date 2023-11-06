16:30, 06 ноября 2023
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Вызывают рак! Врач предупредила об опасности оральных ласк
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Об опасности орального секса предупредила врач Дарья Садовская. Комментарий эксперта публикует UfacityNews.ru.
По словам эксперта, оральные ласки могут вызвать рак гортани. Это происходит в том случае, если у одного из партнеров имеется вирус папилломы человека, поражающий гениталии. Этот недуг чаще встречается у женщин, поэтому мужчины подвержены более высокому риску во время полового контакта.
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