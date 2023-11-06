Вызывают рак! Врач предупредила об опасности оральных ласк

Об опасности орального секса предупредила врач Дарья Садовская. Комментарий эксперта публикует UfacityNews.ru.

По словам эксперта, оральные ласки могут вызвать рак гортани. Это происходит в том случае, если у одного из партнеров имеется вирус папилломы человека, поражающий гениталии. Этот недуг чаще встречается у женщин, поэтому мужчины подвержены более высокому риску во время полового контакта.

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