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08:10, 22 октября 2023
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Врач оценила опасность процедуры окрашивания волос при беременности

Врач оценила опасность процедуры окрашивания волос при беременности

© Фото: Unsplash

Опасность процедуры окрашивания волос при беременности оценила в интервью «Газете.Ru» врач-трихолог Елена Юцмюц. По ее словам, до 11-й недели беременности красить волосы нельзя, так как в организме женщины еще не сформирован защищающий плод плацентарный барьер.

«До 11-й недели, пока нет плацентарного барьера, краска просачивается в кровь сквозь кожные капилляры, а затем все канцерогены и химические вещества разносятся кровью и добираются до плода», — объяснила врач. По словам доктора, риски есть и после указанного срока, поэтому лучше всего проконсультироваться с гинекологом.

Во время окрашивания беременной необходимо пить воду для очистки организма, отступать от корней и использовать краски, которые на содержат персульфаты, аммиак и формальдегид. Лучше всего краситься хной или басмой. На голове не должно быть ссадин или порезов, через которые химические вещества могут попасть в кровь, добавила врач.

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