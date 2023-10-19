Россиян предупредили об опасности хурмы

Об опасности употребления хурмы при некоторых заболеваниях россиян предупредили специалисты Роспотребнадзора.

Из-за высокого содержания природных сахаров в этой ягоде от нее следует оказаться людям с сахарным диабетом. Тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой, нужно ограничить количество хурмы в рационе, а при обострении панкреатита она запрещена.

Родившим женщинам не рекомендуется есть хурму в первые месяцы грудного вскармливания младенца, чтобы не спровоцировать колики у ребенка. Вызвать запоры хурма может и у взрослых людей: в кожуре ягоды есть много танинов, они создают в желудочно-кишечном тракте липкую массу, склеивая между собой кусочки пищи.

Несмотря на все перечисленное выше, в хурме много пользы. Она богата бета-каротином (сохраняет красоту кожи, полезен для глаз), а также йодом (необходим для щитовидной железы). В хурме есть витамины группы В, железо, калий, магний, марганец, пектин и фосфор. Все это способствует повышению уровня гемоглобина, поддерживает водно-солевой баланс, улучшая работу печени и почек, укрепляет нервную систему, нормализует показатели кровяного давления и пищеварение.

Ранее об опасности свежеиспеченного хлеба россиян предупредил шеф-повар Глеб Астафьев.