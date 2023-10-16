В программе Мясникова предупредили об опасности свежеиспеченного хлеба

Об опасности свежеиспеченного хлеба россиян предупредил шеф-повар Глеб Астафьев. В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с телеведущим и врачом Александром Мясниковым он рассказал, что не остывший после выпечки хлеб — тяжелый продукт для желудочно-кишечного тракта.

«Ваш желудок не готов к таким испытаниям», — заявил Астафьев, подчеркнув, что известны случаи летального исхода из-за употребления горячего хлеба.

Чтобы быть спокойным за свое здоровье, повар посоветовал подождать, пока хлеб остынет. Кроме того, эксперт также посоветовал отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу.