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16:02, 16 октября 2023
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В программе Мясникова предупредили об опасности свежеиспеченного хлеба

В программе Мясникова предупредили об опасности свежеиспеченного хлеба

© Фото: Unsplash

Об опасности свежеиспеченного хлеба россиян предупредил шеф-повар Глеб Астафьев. В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с телеведущим и врачом Александром Мясниковым он рассказал, что не остывший после выпечки хлеб — тяжелый продукт для желудочно-кишечного тракта.

«Ваш желудок не готов к таким испытаниям», — заявил Астафьев, подчеркнув, что известны случаи летального исхода из-за употребления горячего хлеба.

Чтобы быть спокойным за свое здоровье, повар посоветовал подождать, пока хлеб остынет. Кроме того, эксперт также посоветовал отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу.

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