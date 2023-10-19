Врач предупредила об опасности картошки фри для сердца

Самые опасные для сердца и сосудов продукты перечислила в беседе с «Газетой.Ru» кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова.

Врач предупредила, что максимальный вред сердечно-сосудистой системе причиняют транс-жиры, содержащиеся в картошке фри и другом фастфуде, в масложировой продукции (маргарин, спреды, заменители какао-масла и молочного жира) и в кондитерских изделиях.

«Организм не усваивает транс-жиры, поэтому они долго циркулируют в крови, повышая уровень "плохого" холестерина и увеличивая риск развития атеросклероза», — объяснила специалист.

Относительно безопасным считается содержание не более двух граммов транс-жиров на 100 граммов жиров в продукте, однако точное их количество в той же картошке фри подсчитать невозможно — производители не указывают его на упаковке.

Опасно для сердца и сосудов также чрезмерное употребление соли. Оно приводит к задержке жидкости в организме, появлению отеков, развитию гипертонической болезни и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

«Важно помнить, что 80 процентов соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на скрытую соль. Это та соль, которая уже содержится в продуктах. Ее особенно много в майонезе, фастфуде, колбасе, консервах, бульонных кубиках, полуфабрикатах, чипсах, оливках», — заявила Бирюкова. Если подсаливать пищу во время приготовления и досаливать в тарелке, то переизбыток соли гарантирован.

Не менее опасен и сахар, который содержится в большинстве продуктов питания, продолжила кардиолог. «Из-за избыточного поступления сахара в организм нарушается обмен веществ, развивается ожирение. Сахар вызывает сильную нехватку тиамина, что может привести к дистрофии сердечной мышечной ткани и другим серьезным последствиям», — отметила она.

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