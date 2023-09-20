Диетолог Гинзбург предупредил об опасности газировки

Об опасности сладкой газировки предупредил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

По его словам, употребление сладкой газировки может привести к снижению иммунитета, учащению простудных заболеваний, снижению умственной деятельности как у взрослых, так и у детей.

«Содержащийся в ней сахар оказывает неблагоприятное действие на обмен веществ и обмен в головном мозге. У ребенка замедляется созревание головного мозга и развитие в целом, страдает успеваемость», — рассказал врач.

Гинзбург подчеркнул: газировку нельзя отнести к жидкостям, она даже не способна утолить жажду. Правильнее относить ее к еде, причем очень некачественной.

«В первые несколько минут после приема газировки концентрация сахара в мозге увеличивается, нервные клетки получают питание, человек чувствует встряску, оживление, но это очень быстротечный момент. Через какое-то время все угасает. Требуется новая порция сахара, чтобы восстановить работоспособность. Человек снова выпивает газировку, и дальше все продолжается по кругу», — рассказал эксперт.