«Вызывает онкологию» Мясников предупредил о смертельно опасном напитке

О смертельно опасном напитке россиян предупредил врач и телеведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Слова специалиста цитирует издание ferra.expert.

Медик рассказал, что сахарозаменители в сладких газированных напитках содержат в себе аспартам и ацесульфам, вызывающие развитие онкологию, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

«Если вы выпьете такой напиток один раз, ничего страшного не случится, если же употреблять напитки с добавлением сахарозаменителей на постоянной основе, то они могут представлять опасность», — уточнил эксперт.