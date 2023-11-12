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19:00, 12 ноября 2023
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«Вызывает онкологию» Мясников предупредил о смертельно опасном напитке

«Вызывает онкологию» Мясников предупредил о смертельно опасном напитке

© Фото: Unsplash

О смертельно опасном напитке россиян предупредил врач и телеведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Слова специалиста цитирует издание ferra.expert.

Медик рассказал, что сахарозаменители в сладких газированных напитках содержат в себе аспартам и ацесульфам, вызывающие развитие онкологию, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

«Если вы выпьете такой напиток один раз, ничего страшного не случится, если же употреблять напитки с добавлением сахарозаменителей на постоянной основе, то они могут представлять опасность», — уточнил эксперт.

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