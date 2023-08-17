05:31, 17 августа 2023
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Онколог назвал опасные последствия загара для женщин
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Опасные последствия загара для женщин назвал хирург-онколог, маммолог и УЗИ-диагност столичной «Клиники Щербатовой» Иван Мурашов. Он отметил, что ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать развитие заболеваний молочной железы.
Если «сгореть» на солнце, то есть появятся покраснение, шелушение кожи и ожоги, изменится местный гормональный фон внутри железы. В результате могут развиться доброкачественные образования, например, внутрипротоковые папилломы и различные проявления мастопатии в узловой форме.
Кроме того, при несоблюдении мер предосторожности при загаре возможно развитие рака молочной железы.