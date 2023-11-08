«Конечно, они расходятся!» Известный шоумен заявил о разводе Пугачевой и Галкина

Известный шоумен и продюсер Стас Барецкий заявил о разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

«Она навсегда вернулась, потому что у нее развод с Галкиным. Конечно, они расходятся, об этом уже все знают. Она нигде, ни в одной стране не будет чувствовать себя так комфортно, как дома. Алла всегда любила Россию, а я любил ее. Она моя сестра и никакая ее личная жизнь не повлияла на наши отношения», — сказал он.

Вернувшись в Россию, примадонна заехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Известно, что эта недвижимость выставлена на продажу. Барецкий заявил, что надеется на совместную жизнь с артисткой в ее особняке.

Ранее обсуждалось, что Пугачева опять уехала из России. Папарацци поймали ее в объектив камер в Латвии.