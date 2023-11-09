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21:30, 09 ноября 2023
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Она может! Продюсер оценил шансы Пугачевой на выступление в Москве

Алла Пугачева

Алла Пугачева

© Кадр: ОМ Олега Меньшикова / YouTube

Шансы на приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву оценил в комментарии изданию «Абзац» музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

«Пугачева мотается по миру, в Москву приезжала через Ригу и Псков. Бабушка подзарядилась энергией в Израиле и на Кипре. Она доказала своим приездом, что вполне транспортабельна. Так что вполне может выступить», — заключил Дзюник.

Продюсер добавил, что даже в случае приезда Примадонны на частное выступление, об этом узнает ограниченное число людей. Вероятнее всего, в договоре пропишут пункт о неразглашении информации.

Ранее стало известно, что Пугачева хочет вернуться на сцену в новогодние праздники. Примадонна рассматривает предложения в России, на Кипре и в ОАЭ.

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