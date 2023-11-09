Она может! Продюсер оценил шансы Пугачевой на выступление в Москве

Шансы на приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву оценил в комментарии изданию «Абзац» музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

«Пугачева мотается по миру, в Москву приезжала через Ригу и Псков. Бабушка подзарядилась энергией в Израиле и на Кипре. Она доказала своим приездом, что вполне транспортабельна. Так что вполне может выступить», — заключил Дзюник.

Продюсер добавил, что даже в случае приезда Примадонны на частное выступление, об этом узнает ограниченное число людей. Вероятнее всего, в договоре пропишут пункт о неразглашении информации.

Ранее стало известно, что Пугачева хочет вернуться на сцену в новогодние праздники. Примадонна рассматривает предложения в России, на Кипре и в ОАЭ.