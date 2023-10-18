«Она его угнетает»: стало известно о проблемах в отношениях Бабкиной и Гора

О проблемах в отношениях певицы Надежды Бабкиной и певца Евгения Гора стало известно из беседы с интернет-изданием «Дни.Ру» нумеролога Фариды Красавкиной. Она напомнила, что у артистов 30-летняя разница в возрасте и вокруг их романа не угасают сплетни и домыслы.

По словам Красавкиной, у Бабкиной и Гора очень разные характеры, им тяжело постоянно находиться в обществе друг друга. Но и разлучаться надолго артисты не могут, так как в их отношениях есть и психоэмоциональная, и финансовая зависимость.

«Она его подавляет своей энергетикой. У нее настроение меняется молниеносно. Она может сейчас смеяться, а через десять минут плакать, а он такой четкий, у него свои правила, свои порядки. Ее гиперконтроль его угнетает, он в этом союзе чахнет», — заявила нумеролог.

По мнению эксперта, в отношениях звездной пары отсутствует надежность, они не хотят брать ответственность друг за друга, поэтому не торопятся с официальным оформлением отношений.

«Такой союз похож на гостевой брак, в котором каждый пребывает до тех пор, пока не найдет что-то лучше и интереснее», — заключила Красавкина.