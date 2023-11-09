«Он все тот же». Дочь Брюса Уиллиса откровенно рассказала о деменции отца

О деменции актера Брюса Уиллиса откровенно рассказала его дочь Таллула в интервью на The Drew Barrymore Show. Она заявила, что ее отец «все тот же».

«Я вижу любовь, когда я рядом с ним. Это мой папа, он любит меня, и это действительно нечто особенное», — сказала Таллула.

68-летний «Крепкий орешек» страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей. Болезнь Уиллиса прогрессирует и сейчас находится в тяжелой форме.

Несколько дней назад стало известно, что актер перестал узнавать бывшую жену Деми Мур, с которой он провел в браке 13 лет.