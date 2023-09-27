Люди
23:32, 27 сентября 2023
1 мин.

Олимпийский комитет России высказался о восстановлении Костомарова

Роман Костомаров

Роман Костомаров

© Кадр: Киносезон / YouTube

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью ТАСС высказался о восстановлении фигуриста Романа Костомарова. Он заявил, что спортсмен стал примером для всех людей, попавших в непростые жизненные обстоятельства.

«То, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества», — подчеркнул глава ОКР.

Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года с пневмонией и гриппом. Спортсмен длительное время находился в крайне тяжелом состоянии. У Костомарова началось отмирание тканей, врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой. После выписки из больницы фигурист впервые вышел на лед в августе.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.