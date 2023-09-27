Олимпийский комитет России высказался о восстановлении Костомарова

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью ТАСС высказался о восстановлении фигуриста Романа Костомарова. Он заявил, что спортсмен стал примером для всех людей, попавших в непростые жизненные обстоятельства.

«То, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества», — подчеркнул глава ОКР.

Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года с пневмонией и гриппом. Спортсмен длительное время находился в крайне тяжелом состоянии. У Костомарова началось отмирание тканей, врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой. После выписки из больницы фигурист впервые вышел на лед в августе.