Ольга Орлова опубликовала откровенное видео из хаммама и восхитила россиян

Откровенное видео из хаммама опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

Знаменитость позировала в слитном купальнике коричневого цвета без бретелей, волосы она собрала в пучок.

«Какая красивая женщина», «Завидую белой завистью. Такая фигура. Огонь», «Шикарно выглядите», «Молодая мама, вы шикарны», «Как сексуально выглядит», «Сногсшибательная Ольга», «Вы красотка», «Королева», «Вы как с картинки», «Восхитительная», «Какое тело!» — восхитились россияне.