Ольга Орлова назвала свой главный принцип в воспитании детей

Свой главный принцип в воспитании детей назвала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица, экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова.

«На мой взгляд, нет ничего важнее личного примера. Невозможно курить и при этом рассказывать ребенку, что никотин — это зло», — заявила она в сторис.

Орлова призвала каждого родителя ежедневно работать над собой и помнить, что дети считывают каждый нюанс.

У артистки двое детей. В браке с бизнесменом Александром Кармановым в мае 2000 года она родила первенца, сына Артема. 6 февраля 2023 года Орлова в браке с бизнесменом Валерием Масловым стала матерью во второй раз, родив дочь Анну.