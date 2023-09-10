Ольга Бузова поделилась бьюти-лайфхаком

Бьюти-лайфхаком поделилась певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она порекомендовала не держать патчи и тканевые маски на лице дольше 15-20 минут.

«Патчи, когда засыхают, начинают работать в обратную сторону. Поэтому их нужно снимать», — пояснила звезда. Аналогично, по ее словам, действуют и тканевые маски.

«Надо проверять маску, контролировать этот процесс. И остатки маски не умывать, а разглаживать по шее», — отметила Бузова.